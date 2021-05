French Days : un pack Xiaomi Redmi Note 9T + bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 4 à prix choc

Cette bonne affaire est disponible à la fois chez Darty et sur Fnac. Dans les deux cas, les modalités sont similaires. Comptez sur la livraison à domicile et le retrait en magasin gratuits (sous 1h pour certaines adresses). Le paiement en plusieurs fois par carte bancaire est possible et les adhérents Fnac+ ou Darty+ bénéficieront de quelques avantages. N'oubliez pas d'activer votre période d'essai afin de recevoir vos commandes plus rapidement. La garantie sur les produits qui vont suivre est valable pendant deux ans.

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 9T. Ce modèle très récent embarque un écran 6,53 pouces avec une définition Full HD+. La dalle est extrêmement confortable pour les yeux de l'utilisateur. Son processeur MediaTek Dimensity 800U permet une compatibilité avec la 5G. Il est épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont donc très correctes pour un tel prix.

Si ce mobile ne brille pas nécessairement sur les photos, notons tout de même la présence d'une prise jack et d'un lecteur d'empreinte digitale latéral vraiment rapide. L'autonomie de la batterie 5000 mAh (avec charge rapide) atteint un bon jour et demi, ce qui est relativement conséquent.