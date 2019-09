🔥 French Days : Vidéoprojecteur DLP Optoma HD27Be à 399,99€ au lieu de 599,99€

Petit prix + livraison gratuite, vive les French Days !

À lire aussi : Vidéoprojecteur, notre comparatif

Un appareil simple et efficace

L'offre que l'on vous présente tout de suite est en effet particulièrement adaptée au temps capricieux de cette fin septembre. Le vidéoprojecteur DLP Optoma HD27Be vous permettra de passer des week-end bien au chaud, à regarder tous vos films préférés dans une qualité excellente. En achetant le vidéoprojecteur Optoma avant le 1er octobre à 7h, vous faites une économie de 200€. Sur la Fnac , le retrait en magasin est gratuit, comme à son habitude, mais avec le French Days, l'enseigne fait un effort et offre également la livraison à domicile. Aussi, vous pourrez déballer votre colis chez vous, 2 à 3 jours ouvrés après avoir passer votre commande.Le vidéoprojecteur DLP HD27Be d'Optoma est un joli appareil compact, de couleur noire, qui s'adresse à tous les publics. Il est en effet très facile à installer et s'adapte aussi bien à la projection de films et de séries qu'à la diffusion d'événements sportifs. Son faible temps de latence vous permet également de l'utiliser pour vos sessions de gaming. Bien qu'il soit toujours plus agréable de regarder un bon film dans le noir, avec ses 3 400 lumens, l'appareil peut s'utiliser en plein jour sans problème. Grâce à sa technologie Amazing colour, le vidéoprojecteur offre des images nettes et naturelles, sans artifice et qui répond à la norme Rec.709. Il embarque également un haut parleur intégré grimpant à 25 dB qui vous permettra d'utiliser votre machine sans ajouter une enceinte supplémentaire.Profitez d'un prix vraiment intéressant et de la livraison gratuite pendant ce week-end de promotions !