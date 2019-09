🔥 French Days : SSD Samsung T5 1 To + carte Micro SD 64 Go à 149,99€ au lieu de 239,99€

Un disque très performant

Et une carte micro SD très pratique

Ce magnifique bundle nous est proposé par la Fnac . L'enseigne française met à votre disposition la livraison à domicile à partir de 2,99€. Il est également possible d'opter pour le retrait gratuit en magasin. En ce qui concerne les abonnés Fnac+, ils peuvent bénéficier de la livraison sans frais supplémentaires en un jour ouvré. Les 30 premiers jours de l'abonnement sont offerts puis vous devrez débourser 49€ pour une année complète. Précisons que ce bon plan a lieu dans le cadre d'une vente flash qui ne restera donc pas longtemps en ligne. Ne perdons pas une seconde de plus et passons à la description des produits de ce pack.Tout d'abord, voici le SSD externe Samsung T5 avec une capacité de stockage de 1 To. Un câble USB Type-C est inclus. Il fonctionne très bien sur les PC sous Windows ainsi que sur les Mac et les appareils Android. Ainsi, la plupart des ordinateurs et des smartphones sont compatibles avec ce modèle. Sa vitesse de transfert s'élève à 540 Mo/s. D'après le fabricant sud-coréen, c'est 4,9 fois plus rapide que les performances d'un disque dur classique. La sécurité est également de mise puisque le cryptage AES 256 bits viendra protéger vos fichiers via un mot de passe. Le SSD de Samsung est aussi très léger et facile à utiliser.À présent, revenons sur la carte Micro SD EVO Plus pouvant accueillir jusqu'à 64 Go de données. Avec sa vitesse de lecture de 80 Mo/s et sa classe 10, elle pourra venir s'insérer directement dans votre smartphone ou au sein d'une tablette. Elle viendra épauler votre nouveau disque SSD externe en le soulageant de quelques gigas. Elle aussi est très simple d'utilisation car aucun logiciel n'a besoin d'être installé pour la faire fonctionner. Enfin, sachez que la carte Micro SD saura se montrer résistante aux chocs comme à l'eau.Avec ce pack fourni par la Fnac, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour libérer un peu d'espace dans tous vos appareils. Le rapport qualité / prix est absolument excellent et vous serez clairement tranquille pendant un moment une fois les deux périphériques reçus. N'hésitez pas à passer à la caisse pour vous procurer ces très bons produits.