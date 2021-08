Nintendo Switch Lite : la nouvelle édition Pokémon Dialga & Palkia est disponible en précommande

Rappelons au passage que la Nintendo Switch Lite est une console uniquement dédiée au jeu en mode portable. Vous ne pourrez pas la brancher sur votre TV. Elle est aussi dépourvue des vibrations HD et des Joy-Con détachables. Par contre, elle est plus légère, plus mince et surtout plus abordable que le modèle de base. Bref, elle conviendra aux plus jeunes comme aux amoureux de Pokémon.