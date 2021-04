Un pack Xiaomi Redmi Note 9S + caméra Mi Home 360 à 159€ (via ODR)

Le Redmi Note 9S de Xiaomi est doté d'un écran tactile de 6,7 pouces en Full HD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go de ROM (extensible via port micro-SD jusqu'à 512 Go) et d'une batterie de 5020 mAh avec charge rapide de 18W.

Concernant la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.