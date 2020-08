Vente flash : un écran PC Samsung 27" LED incurvé Full HD à moins de 230€

La Fnac est responsable de la mise en ligne de cette réduction dans le cadre d'une ventre flash qui s'achèvera le 14 août prochain. La livraison à domicile et le retrait en magasin sous un jour sont offerts. Le paiement en plusieurs fois est également d'actualité pour tous les clients. Le produit en question est "Satisfait ou Remboursé" et la garantie de base est valable pendant deux ans.

Cet écran PC conçu par Samsung est un modèle incurvé avec une diagonale de 27 pouces (environ 68 centimètres) et une définition Full HD. Son temps de réponse est de 4 ms et la fréquence de balayage atteint 240 Hz. Ainsi, vous pourrez profiter de vos films et de vos jeux vidéo favoris dans les meilleures conditions possibles.

Parmi les fonctionnalités embarquées par cet écran, nous retrouvons un optimiseur du taux de rafraîchissement, la technologie G-Sync ou encore la correction des effets de scintillement à l'image.