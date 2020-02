Offre choc Fnac ! Pack Xbox One S + 5 jeux et une manette à moins de 250 €

Les meilleurs jeux sortis sur Xbox One ces derniers mois

Un pack complet pour jouer entre amis ou en ligne

L'enseigne française a décidément envie de vous remettre au jeu vidéo . Elle signe un pack tout simplement parfait pour les joueurs qui n'ont pas encore succombé à la dernière machine de Microsoft, l'une des consoles les plus puissantes du marché et accompagné d'une très belle ludothèque.Pour accompagner la console, la Fnac a inclus cinq titres exceptionnels de qualité et à la durée de vie presque infinie pour des journées entières de jeu. Parmi les titres proposés, rien de moins que GTA V Edition Premium, mais aussi le chef d'oeuvre Red Dead Redemption 2, Star Wars : Jedi Fallen Order, Forza Horizon 4 et Gears 5. Des titres sortis dans les derniers mois et salués à la fois par le public comme la critique pour leur scénario et leur gameplay.En plus des jeux, le pack Xbox One S est bien fourni en accessoires et en services. La Fnac a eu le bon gout d'inclure une seconde manette à son pack pour que vous puissiez jouer avec un ami lors de soirées endiablées. Parmi ces titres Forza est évidemment recommandé pour affronter vos proches et gagner chaque course.Enfin, si vous voulez également jouer en solo mais en ligne avec d'autres joueurs partout dans le monde, 3 mois d'Xbox Live Gold sont inclus. Vous pourrez vous mesurer sur Red Dead Online ou GTA Online, les deux modes de jeu dédiés des titres de Rockstar, mais également sur les centaines de jeux proposant un mode en ligne et disponibles sur la plateforme.Ce pack vous est proposé à 249,99€. Oui, seulement, au lieu des 519,95€ demandés habituellement. Ce bon plan est tout simplement immanquable pour tous les joueurs qui se respectent ! Si vous êtes en plus de cela adhérant du programme de fidélité Fnac, 50€ seront crédités à votre compte et utilisables pour de futurs achats.