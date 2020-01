Ecoutez votre musique en toute liberté avec le casque Bluetooth Sony à -50% grâce aux soldes Fnac

Un casque Sony à réduction de bruit sous la barre des 100 euros

Une autonomie maximale de 35 heures

Diaphragme 40 mm

Aimant : Néodyme

Codecs audio : SBC/AAC/aptX/aptXHD

Contrôle du volume

Ecouteurs pivotants et englobants

Il faudra donc se rendre sur le site de la Fnac pour se procurer un casque Sony à réduction de bruit à moins de 100 euros. C'est le WH-CH700N du constructeur japonais qui est concerné.Le casque Sony est en effet au prix promotionnel de 99,99 euros ; soit 50% de remise immédiate par rapport à son prix de vente conseillé.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 2,99 euros (minimum), il est préférable d'opter pour la livraison gratuite en magasin Fnac.Ce casque de type Circum-Auriculaire signé Sony dispose d'un bouton NC pour activer la réduction de bruit. Par conséquent, grâce à cette technologie, les bruits de fond sont analysés et réglés pour obtenir des performances optimales dans les avions et autres environnements bruyants.Le Sony WH-CH700N dispose d'une très grande autonomie de 35 heures et d'une batterie Litium-Ion (durée du rechargement : 7 heures) avec recharge rapide (10 min de charge pour 60 min de lecture). L'appareil est optimisé pour l'Assistant Google.Vous avez aussi la possibilité de discuter avec vos amis sans même sortir votre téléphone de votre poche ou sac. Enfin, passez des appels en gardant les mains libres grâce au microphone haute qualité intégré.Voici ses autres caractéristiques :