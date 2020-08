Soldes : la Fnac brade le Microsoft Surface Laptop à 500€ moins cher !

Le Surface Laptop séduira les potentiels acheteurs par sa configuration.

En effet, le PC ultra-portable de Microsoft disponible dans un joli coloris platine est équipé d'un écran tactile de 13,5 pouces (résolution 2256 x 1504 pixels), d'un processeur Intel Core i5 7200U, d'une carte graphique Intel HD Graphics 620, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD. Le tout tourne sous le système d'exploitation Microsoft Windows 10 S.

Le Surface Laptop vous accompagnera pendant de longues journées grâce à son autonomie maximale estimée à 15 heures.