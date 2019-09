🔥 Platine vinyle pré-amplifiée Elipson Alpha 100 RIAA Johnny Hallyday Noire à 199.99€ au lieu de 399.99€

Moins 50% sur la platine vinyle pré-amplifiée Johnny Hallyday

Le tourne-disque, un son éternel

Destinées aux amateurs de musique d'hier comme d'aujourd'hui, les platines vinyles font, depuis quelques années maintenant, leur grand retour sur le devant de la scène. Le modèle que l'on vous présente aujourd'hui n'est pas n'importe lequel, puisque cette version est un hommage à la regrettée idole des jeunes. La Fnac propose en ce moment un prix carrément exceptionnel sur ce magnifique objet en le réduisant de moitié.Attention, cette vente flash est éphémère, alors, si vous souhaitez en bénéficier, rendez-vous sur le site de la Fnac avant demain, 6h59, très précisément. Bien entendu, on ne peut que vous conseiller de mettre la platine vinyle pré-amplifiée Elipson dans votre panier avant l'heure fatidique, car le nombre d'exemplaires en stock est limité. Pour vous faire livrer chez vous, il faudra débourser au minimum 6,99€. Le retrait en magasin, lui, est totalement gratuit.Pour vous faire plaisir avec un bel objet à l'effigie de votre chanteur préféré ou pour offrir à un proche amoureux de Johnny, la platine vinyle pré-amplifiée Alpha de chez Elipson est une idée originale qui a toutes les chances de faire mouche. Cette platine permet d'écouter vos anciens vinyles comme vos acquisitions les plus récentes. Vous pourrez profiter de vos musiques préférées en écoutant votre disque avec le son clair et riche de la platine pré-amplifiée, ou vous pourrez choisir de connecter votre appareil à des enceintes, pour un son plus punchy. Dans tous les cas, vous apprécierez le son si particulier et inimitable d'un tourne-disque de qualité. La platine est à la fois fine et élégante mais aussi solide et robuste. Ainsi, elle ne fait que 45 x 38 x 12 cm mais pèse tout de même 5 kg.Si vous avez un fan de Johnny dans la famille ou dans votre cercle d'amis, cette platine pré-amplifiée Elipson fera un magnifique cadeau de Noël. Étoiles dans les yeux garanties au moment de déballer le paquet !