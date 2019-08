🔥 Bon plan : Notre sélection de smartphones haut de gamme aux meilleurs prix

Les smartphones haut de gamme en ce moment

Six smartphones vraiment performants

On a décidé de se concentrer sur le haut du panier avec cette sélection, mais les prix présentés reflètent la qualité du produit, on vous le garantit! En bref, si vous avez besoin de performances sans accroc et d'une utilisation intensive de votre smartphone, on a ce qu'il vous faut.Évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de s'offre des smartphones à plus de 400€. Chez Clubic, nous proposons régulièrement pour vous des smartphone plus abordables dans les bons plans et dans les sélections. Mais pour cette sélection de, nous avons favorisé la performance. Cependant, tout ce que nous avons à vous proposer se situe en dessous de 1000 euros. Pour une utilisation intense et continue des smartphones, voilà nos meilleures recommandations! On les a déniché pour vous au meilleur prix suret autres revendeurs. On vous propose de vérifier les conditions de livraison et les détails des frais directement sur les fiches produits. Certains de ces smartphones ont déjà été testé en profondeur sur Clubic, suivez les liens si ces tests vous intéressent !Commençons par le. Disponible chez Fnac, le OPPO Reno vert océan a un grand écran 6,65 pouces full HD 1080p. Il est beau et performant: sa batteriefigure parmi les meilleures du marché. Rien à redire non plus sur le processeur Qualcomm Snapdragon 855 et la grosse mémoire vive de 6Go. Le stockage massif depeut être rallongé par l'ajout d'une carte SD dans l'une des deux fentes SIM. Le plus grand atout de ce smartphone reste cependant son appareil photo. L'n'apparaît pas au premier abord mais sort du haut du smartphone. L'appareil photo attaché au dos du téléphone est en réalité undoté d'un zoom 10x et d'un grand angle.De plus, si vous achetez ce modèle en ce 13 août, vous obtenez égalementen Europe que vous pouvez réclamer en suivant les indications sur ce lien . Pour 799€ sur Fnac, vous ne serez pas déçus de votre achat.On poursuit avec le non moins impressionnant Samsung Galaxy S10+ . Avec ses 128Go et l'espace pour une double SIM, le Galaxy S10+ se fait remarquer par son écran incurvé sans bordure. Cela donne au design un style vraiment moderne et fait de l'écran une surface qui parait encore plus grande. L'ecran mesure en réalitéet est donc assez grand. Le capteur d'empreinte digitale est intégré à l'écran pour un gain de surface à l'avant. L'appareil photo n'est pas en reste et propose un capteur grand angle et d'un système intelligent. Un plus du Galaxy S10+: il se charge sans fil et peut même recharger d'autres périphériques grâce à la fonction sans fil "". Il est à 675€ sur Rakuten, avecsur les prochains achats sur le site avec le Club R. Ensuite, on vous présente le Huawei P30 Pro qui possède lui 128Go de stockage que vous pouvez aussi rallonger par une carte nano SD. Sous, il est performant grâce à ses 8Go de RAM qui vous assurent une fluidité à toute épreuve. L'autonomie est mise à l'honneur:de batterie qui permettent de tenir plusieurs jours. Il possède aussi un écran recourbé sur les cotés qui élimine les bordures latérales. Le grand écran 6,47 pouces a une définition Full HD 1080p. Il possède non seulement un capteur d'empreintes intégré à l'écran mais aussi un système de. Obtenez le sur Amazon pour 697,77€, le produit est garanti deux ans par le constructeur. La livraison est gratuite en France métropolitaine! Pour continuer, on vous présente le constructeur chinoiset sa gamme de smartphone Mi, plus particulièrement le Mi 9 64Go en promo actuellement sur Cdiscount. Originellement à 499€, il est à 469€ en ce moment. Ce smartphone a un grand écran de 6,39 pouces lui aussi agrandi par la suppression de l'espace du capteur pour l'empreinte digitale. Ce dernier est encore une fois intégré à l'écran qui est lui aussi full HD. Sa batterie est un peu moins performante que les autres (3300mAh) mais il possède d'autres avantages comme le verre résistantde l'écran. Il a aussi 6Go de RAM et de l'excellent processeur Qualcomm Snapdragon 855. Vous pouvez obtenir 50€ remboursés sur cet achat pour l'avoir à 419€ en suivant les conditions de l'offre de remboursement disponible sur ce lien Notre avant dernier produit est le smartphone Asus Zenfone 6 , un smartphone à 559€ de belle qualité. Il a 6Go de RAM et 128Go de stockage. Le grand écran de 6,4" n'est pas empiété par la caméra avant qui est elle aussi rétractable . C'est en réalité laqui se retourne en mode selfie. Elle a une bonne qualité de 48 MP. Il présente une utilisation fluide grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 855. La batterieexplose les records et tiendra vraiment longtemps sans avoir besoin d'être rechargée. Bref, vous ne serez pas déçus de ce produit vraiment performant. Disponible sur Fnac! Enfin, on ne présente plus l' iPhone Xs . Son design et son interface iOS facile et agréable d'utilisation est un réel bonus pour les utilisateurs. De plus, comme tous les produits Apple, il fonctionne très efficacement en réseau avec vos autres appareils de la marque. Le transfert des données se fait automatiquement d'un appareil à l'autre. L'iPhone Xs n'est pas très grand ce qui peut se révéler agréable (pour les plus petites mains!) avec un écran deseulement. Le dos est recouvert d'acier inoxydable chirurgical pour prévenir la poussière et résister à l'eau. L'écran a une résolution élevée de 1125p avec la technologie. L'appareil photo offre de vraiment bonne performances avec une focale minimum 1.8-2.4 qui permet de faire des photos correctes en basse lumière. Il est disponible en réduction à 919€ sur Cdiscount. Voilà pour les six smartphones haut de gamme que nous avions à vous présenter. Vous avez ici une gamme de prix relativement multiple pour trouver un objet adapté à vos besoins. Les prix sont variables dans le temps, faites donc attention à les vérifier sur le site marchand !