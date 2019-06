🔥 Bon plan : écouteurs sans fil Jabra elite Active 65t à 150€ au lieu de 200€

Mobilité et efficacité

À lire aussi : Ecouteurs bluetooth, notre comparatif

Un son percutant

Dans le monde des écouteurs sans-fil les Airpods d'Apple sont les stars mais ne sont pas forcément les plus performants. Cette édition Active des Jabra Elite 65t est pensée spécifiquement pour le sport.Vous disposerez donc d'écouteur bluetooth 5.0 autonome pendant 5h, 15h avec l'étui de charge. Ils sont également homologués IP56 et garantis 2 ans contre la poussière et la transpiration et tiendrons fermement dans vos oreilles. Ils sont également équipés d'un accéléromètre.Ce modèle vous fournira du son sur une plage de 20 Hz à 20 kHz accompagné d'un système de 4 micros qui permettent la réduction de bruit active et la protection contre le vent. La technologie bluetooth 5.0 permet également de garder une connexion très stable de sorte que ces écouteurs se feront vite oublier pendant vos séances de sport ou au quotidien. Alors, vous êtes prêt à sauter le pas ?Plus deClubic :