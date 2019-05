🔥 Bon plan : précommande Asus Zenfone 6 128 Go à 559€ + 50€ bon d'achat

Votre budget restera zen

Bien équipé !

C'est la Fnac qui vous invite à découvrir cette bonne affaire. Elle concerne donc lequi est équipé d'un écran 6,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go pour stocker vos données ainsi que les applications. Une carte micro SD de 2 To maximum peut venir s'ajouter au stockage interne.Pour ce qui est de la photo, vous trouverez à l'arrière du smartphone un capteur 48 mégapixels et un secondaire de 13 mégapixels. La batterie 5000 mAh est compatible avec la fonction Quick Charge 4.0 de 18 W. Un capteur d'empreintes digitales est aussi de la partie tout comme une prise jack 3,5 mm pour brancher des écouteurs.Puisqu'il s'agit d'une précommande, vous allez devoir patienter un peu avant de recevoir votre commande. L'article sera. La livraison à domicile vous coûtera 3,99€ et le retrait en magasin est gratuit.