Asus lance le ZenFone 6 : un smartphone à écran borderless sous Snapdragon 855 à 499€

Asus ZenFone 6 : la fiche technique

Écran : 6,4 pouces (19,5:9), LCD IPS, définition de 2340 x 1080 pixels (403ppi) couvrant environ 92% de la face avant (constructeur)

: 6,4 pouces (19,5:9), LCD IPS, définition de 2340 x 1080 pixels (403ppi) couvrant environ 92% de la face avant (constructeur) SoC : Snapdragon 855 (7 nm)

: Snapdragon 855 (7 nm) Mémoire vive : 6 ou 8 Go

: 6 ou 8 Go Stockage interne : 128 ou 256 Go (extensible jusqu'à 1 To en micro SD) en USF 2.1

: 128 ou 256 Go (extensible jusqu'à 1 To en micro SD) en USF 2.1 Batterie : 5 000mAh

: 5 000mAh Étanchéité : Non certifié

: Non certifié Prise jack 3,5 mm : Oui

: Oui Appareils photo arrière : Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + ultra grand-angle 13 MP (f/2.2) champ de vision de 125°

: Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + ultra grand-angle 13 MP (f/2.2) champ de vision de 125° Appareil photo avant : Idem qu'à l'arrière

: Idem qu'à l'arrière Capteur d'empreintes : Oui, à l'arrière

: Oui, à l'arrière Recharge inversée : Non

: Non Double SIM : Oui

: Oui OS : Android 9.0 Pie + ZenUI

: Android 9.0 Pie + ZenUI Coloris : Twilight Silver ou Midnight Black

: Twilight Silver ou Midnight Black Prix : 499€ (6+64 Go), 559€ (6+128 Go) ou 599€ (8+256 Go)

La caméra rotative : la meilleure solution pour dégager l'écran ?

Les caméras arrières du ZenFone 6 sont aussi ses caméras avant. Crédits : Nathan De Langhe

Un mécanisme ingénieux qui permet à l'écran du ZenFone 6 de se dégager de toute forme d'encoche. Crédits : Nathan De Langhe

Un smartphone taillé pour le jeu

Un moment important dans l'histoire de la marque, etsur son implantation sur le secteur des smartphones, puisque lereprésente une belle montée en gamme pour le constructeur.Le. Les modèles 6+128 Go s'échangent quant à eux contre 559€ et la version 8+256 Go contre 599€.Asus avait vu fuiter une partie du design de son ZenFone 6 quelques heures avant le commencement de sa conférence. La fiche technique, elle, restait globalement inconnue du public.. Et cette innovation, vous l'aurez compris, tient essentiellement dans ce mécanisme de caméra arrière rotative qui permet de dégager l'écran avant de toute forme d'encoche ou de poinçon.Aussi concernant le reste de la fiche technique, Asus signe ici un smartphone solide, ancré dans l'ADN de la marque. Doté d'un SoC de dernière génération (le fidèle Snapdragon 855) ainsi que de 6 à 8 Go de RAM,Signalons malgré tout que, contrairement à son concurrent direct, le smartphone de Asus ne dispose pas d'un écran AMOLED ni d'un capteur d'empreintes situé dessous. Asus précise aussi ne pas avoir doté sonde, arguant son manque de confiance envers une technologie aux effets néfastes sur les batteries.À l'instar du Samsung A80, le Asus ZenFone 6 dispose d'un unique jeu de deux appareils photo à l'arrière qui, par un mécanisme de balancier, peut se repositionner au-dessus de l'écran pour capturer des autoportraits.Un positionnement original, qui se pose en alternative de ladont est notamment pourvu le tout récent OnePlus 7 Pro , et qui permet au ZenFone 6 d'afficher un ratio corps-écran - selon le constructeur - de 92%.L'avantage de cette technologie ?. Le capteur Sony IMX586 et ses 48 mégapixels vous permettent ainsi d'afficher vos plus beaux égoportraits, et également de filmer en 4K à 60 ips.Enfin, à la manière d'un Samsung Galaxy S10e, Asus n'a pas souhaité inclure de téléobjectif à son panel photo. Ainsi, le module standard s'adjoint les services d'un objectif ultra grand-angle couvrant un champ de vision de 125°, dépassant ainsi de peu celui des Galaxy S10 (123°).Lors de sa conférence, Asus n'a pas renâclé à brosser les joueurs dans le sens du poil. En témoigne la fiche technique de son flagship, très adaptée au jeu sur mobile, mais aussi la présence d'un mode "Game Genius" permettant de diffuser ses parties sur Twitch ou YouTube en quelques clics.Le ZenFone 6ainsi qu'une prise jack 3.5 pour les allergiques au sans-fil. Enfin, avec une énorme batterie de 5 000 mAh, le ZenFone 6 devrait en toute logique se hisser au sommet du classement des smartphones de milieu de gamme les plus autonomes.Autant de questions auxquelles nous répondrons dans notre test complet, à paraître la semaine prochaine.