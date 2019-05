Asus ZenFone 6 : suivez avec nous l'annonce du nouveau flagship en direct de Valence

Crédits : Asus

Asus ZenFone 6 : un flagship avec caméra rotative ?

Voici à quoi ressemblerait le ZenFone 6 selon les dernières rumeurs. Crédits : Sogi

Cette année,met les petits plats dans les grands pour la nouvelle édition de son. Le constructeur est par ailleurs parvenu à conserver presque tous les secrets de son ZenFone 6 avant la levée de rideau qui aura lieu ce soir.Clubic est sur place, à Valence, pour vous faire vivre cet événement important pour l'avenir de la marque taïwanaise., et sur notre compte Twitter afin d'avoir nos commentaires en direct.Remarquez la présence du terme "presque" lorsque nous écrivions qu'Asus avait su garder les secrets du ZenFone 6. Pas plus tard qu'hier, un site chinois révélait les tout premiers clichés du smartphone , qui semble être pourvu d'un mécanisme de caméra innovant.Afin d'éviter de défigurer l'écran de son flagship avec une encoche, goutte d'eau ou autre poinçon, Asus aurait emprunté un chemin déblayé par Samsung avec son A80. À savoir une caméra rotative. Concrètement : un mécanisme de balancier repositionnerait le double appareil photo arrière vers l'avant du smartphone lorsque l'utilisateur souhaite faire unUn choix original, si ce n'est audacieux, qui reste à mettre à l'épreuve de la pratique, mais aussi de la rapidité et de la solidité.Outre ce détail esthétique,, d'une quantité de RAM comprise entre 6 et 12 Go et d'une batterie énorme de 5 000 mAh. Plus étonnant, plusieurs sources évoquent un smartphone tournant sous Android 8.1 Oreo... une itération du système d'exploitation mobile sortie fin 2017.Côté tarifs, aucun indice pour le moment. Mais nous pouvons espérer que le constructeur marchera de nouveau dans les pas de l'excellent ZenFone 5 qui, l'an dernier, s'affichait à partir de 399€.