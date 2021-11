Black Friday Fnac/Darty : les E-cartes cadeau Jackpot sont de retour pour le Cyber Monday 🔥

L'offre est valable pour tous les clients et dans la limite des stocks disponibles mis Ă disposition par le groupe Fnac/Darty. Une seule commande sera prise en compte par compte client et par adresse IP.



Le client ou la cliente devra ensuite utiliser ses cartes virtuelles, en une ou plusieurs fois, avant le 31 décembre 2021 inclus. Pour information, les cartes sont cumulables avec les offres en cours, sur le site de la Fnac (hors abonnements presse, tirages photo et Marketplace) ainsi que dans les magasins Fnac et Darty.

Enfin, la Fnac indique que la carte virtuelle ne sera ni échangée, ni revendue, ni remboursée même partiellement. Et elle ne pourra être ni remplacée, ni remboursée en cas de fin de validité.