Le clavier Apple Magic Keyboard pour iPad Pro à prix cassé chez Fnac-Darty

Compatible avec les iPad Pro de 12 pouces (3ème, 4ème et 5ème générations) exécutant iPadOS 14.5 ou version ultérieure, le Magic Keyboard transformera votre tablette préférée en un MacBook.

Le clavier offre un bon confort de frappe et intègre un trackpad. Il embarque un port USB‑C pour recharger l'appareil et une protection recto verso. Le design suspendu du Magic Keyboard permet de fixer l’iPad Pro de façon magnétique et de l'incliner comme bon vous semble.

L'accessoire dispose aussi de touches rétroéclairées confortables, intégrant un mécanisme à ciseaux avec une course de frappe de seulement 1 mm et a été conçu pour les gestes Multi-Touch et le curseur d’iPadOS.