Soldes Darty : PC portable Asus UX481FA-BM010T à moins de 1000€

Soles Darty : -28% sur le Asus UX481FA-BM010T

Les points forts du PC portable

Si vous recherchez un très bon PC portable à moins de 1000 euros, alors le bon plan qui va suivre risque fortement de vous intéresser !En effet, pendant la période des soldes, le Asus UX481FA-BM010T fait l'objet d'une remise de 28% et voit son prix baisser à exactement 999,99 euros ; soit 400 euros de moins par rapport au prix de vente conseillé.Pour éviter de payer des éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Darty à l'issue de l'achat.Le Asus UX481FA-BM010T est un laptop qui est équipé d'un écran LED Full HD de 14 pouces (résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur Intel Core i5-10210U 1,6 GHz turbo boost à 4,2 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et d'une carte graphique Intel HD620 ; le tout tournant sous Windows 10.Pour la connectique, vous retrouverez 3 ports USB 3.1 (dont un Type C), un lecteur de carte micro SD, la technologie Wifi 802.11ax intégrée et la technologie Bluetooth 5.0 embarquée.