Après avoir testé Lime, Bird ou Dott, achetez une trottinette électrique Xiaomi M365 à 369€ chez Darty

Un nouveau mode de transport parfaitement adapté aux urbains

Une autonomie suffisante pour vos déplacements quotidiens

La trottinette électrique s'est littéralement imposée dans les plus grandes villes du monde depuis quelques mois à peine. Ce mode de transport, vu avec méfiance au départ, offre finalement de nombreux avantages aux utilisateurs urbains. Il leur permet de se déplacer rapidement, en évitant les embouteillages et les transports en commun bondés, et de ne rater aucun rendez-vous.Xiaomi, l'Apple chinois plus connu pour ses smartphones et ses appareils multimédia, propose depuis quelque temps déjà son propre modèle de trottinette électrique, la M365. Côté design, Xiaomi n'a pas réinventé la roue mais utilise des codes qui ont fait leurs preuves, pour un confort d'utilisation exceptionnel.L'appareil peut supporter un poids jusqu'à 100 kg. Elle possède une vitesse de pointe à 25 km/h, de quoi fendre la foule et dépasser l'ensemble des véhicules prisonniers des bouchons aux heures de pointe. Un régulateur de vitesse, bloqué à 18 km/h, vous permet de vous concentrer uniquement sur votre conduite sur les routes en ligne droite.Enfin l'autonomie est sur ce produit de 30 km, de quoi vous permettre d'accomplir tous vos trajets quotidiens sans jamais vous soucier de la batterie. Pour la recharger, la M365 de Xiaomi bénéficie de son propre câble électrique, à brancher sur une simple prise chez vous. Des indicateurs LED sur le guidon vous donnent en permanence le niveau de batterie restante pour éviter les mauvaises surprises.Darty vous propose de changer vos habitudes de déplacement pour cette fin d'année 2019 avec la trottinette Xiaomi à seulement 369€, une vente flash à ne pas laisser passer !