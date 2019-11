Black Friday Darty : Ecouteurs Jabra Elite Active 65T à 129,99€ au lieu de 149,99€

20 euros de remise immédiate sur les Jabra Elite Active 65T

Jusqu'à 15 heures d'autonomie

Rendez-vous donc sur le site en ligne Darty pour acquérir les Elite Active 65T de Jabra à 129,99€, soit 20 euros de remise immédiate par rapport au prix initial des écouteurs. Comme évoqué en en-tête de l'article, il s'agit d'une offre promotionnelle s'inscrivant dans le cadre du Black Friday. Il ne vous reste donc que quelques jours pour profiter de la promotion.Du côté des frais de port, ces derniers sont offerts pour une livraison des écouteurs en relais colis ou en magasin Darty. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Les Jabra Elite Active 65T sont des écouteurs intra-auriculaires disposant de la technologie Bluetooth 5.0. Pour assurer une connexion rapide, il suffit d'appairer vos écouteurs à votre smartphone et/ou tablette.Avec les écouteurs, vous bénéficiez d'une autonomie allant jusqu'à 5 heures. Son étui de recharge fourni avec les petits accessoires vous offre jusqu'à 15 heures supplémentaires. 15 minutes de recharge seulement suffisent à vous apporter au moins 1h30 d'autonomie lorsque vous avez un déplacement de dernière minute.Résistante à la poussière et la transpiration, la paire d'écouteurs embarque 4 microphones et un accéléromètre embarqué. Vous avez la possibilité Siri ou Google Assistant pour la commande vocale.Enfin, les écouteurs sont fournis avec des embouts de différentes tailles, 3 paires d'EarGels, un FitClip, un câble USB et un guide de démarrage rapide.