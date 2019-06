🔥 Soldes 2019 : Extracteur de jus Simeo à 149.99 € au lieu de 179€

Le plein de vitamines

Les goûts et les couleurs

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesL'extracteur de jus Simeo Nutrijus PJ654 vous aidera à faire le plein de vitamines et à préparer des boissons aussi fraiches que succulentes tout en conservant toutes les bonnes choses, goûts, nutriments, vitamines, et oligo-éléments, de vos fruits et légumes !En effet, cet extracteur de jus vertical équipé d'une vis sans fin dispose d'une puissance de 240 W et d'une vitesse de rotation comprise entre 45 et 55 tr / min, c'est juste ce qu'il faut pour préparer des boissons riches sans dénaturer la qualité et les bienfaits des aliments que vous souhaitez transformer en jus.Outre son extraction lente par pression à froid, l'extracteur de jus Simeo est équipé d'une large goulotte (75 mm), celle-ci vous permet d'y introduire des fruits et des légumes entiers, sans avoir besoin de passer par la case découpe ou épluchage.L'avantage d'un extracteur de jus comme celui-ci, c'est aussi d'être en mesure de varier les plaisirs et de trouver des recettes végétales et des combinaisons délicieuses qui regorgent de bonheur.Disposant de 8 programmes automatiques, l'extracteur de jus Simeo vous facilite la vie. Vous désirez transformer des fruits durs, tendres, variés, des légumes ou des boissons végétales, des crudités, ou simplement nettoyer votre appareil ? Un programme existe pour chacune de ces tâches et le tout est commandé via un élégant tableau tactile rétroéclairé.Enfin, pour encore plus de gourmandise et de plaisir, l'extracteur de jus Simeo est livré avec son tamis à sorbet qui vous permettra de réaliser de délicieux sorbets maison en quelques minutes seulement.Pour conclure, cet appareil ne vous veut que du bien et vous permettra de faire le plein de vitamines en consommant de bons fruits et légumes bien frais débarrassés de la plupart de leurs fibres alimentaires !