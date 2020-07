La Trottinette électrique Ninebot soldé à 399,99€ au lieu de 499,99€

La Ninebot Kickscooter est une trottinette électrique qui ne manque pas d’attraits surtout à ce prix, Darty et Fnac la proposent avec une réduction de 100 € pendant les soldes. Elle dispose d’un moteur électrique de 300 W qui lui permet des démarrages rapides et d’atteindre sa vitesse maximale de 25 km/h rapidement. De plus, cette puissance lui apporte un couple suffisant pour grimper les côtes jusqu’à 5 % sans peine et lui permet de supporter un adulte jusqu’à 100 kg. Trois modes d’utilisation sont disponibles pour s’adapter à votre style de conduite.

Sa batterie 36 volts de 5 200 mAh lui autorise une autonomie maximale de 25 km, largement suffisants pour les déplacements urbains quotidiens. La charge complète de la batterie nécessite 210 minutes. Pour la sécurité, elle est conforme au décret d’application n° 2019-1089 et une application pour iOS et Android vous permet d’apprendre à utiliser correctement cette trottinette. Elle est également pourvue d’un phare à l’avant ainsi que d’un feu à LED à l’arrière signalant les freinages.