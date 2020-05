French Days : à peine sorti, l'iPhone SE 2020 est en promotion pour 485€

Nous passons cette fois par le programme "Acheter sur Google" pour cet article vendu et expédié par Rue du Commerce. Pour activer la promotion, utilisez le code suivant : FRENCHDAYSMAI20. La livraison à domicile est logiquement effectuée gratuitement et vous aurez 15 jours pour retourner le produit en magasin si vous n'êtes pas satisfait. Enfin, la traditionnelle garantie de base valable pendant deux ans est d'actualité.

Disponible depuis avril dernier, l'iPhone SE est particulièrement apprécié pour son design très compact avec son écran Retina de 4,7 pouces. La définition de cette superbe dalle est de 1334 x 750 pixels. Mais il ne faut pas se laisser abuser par la taille de ce mobile. En effet, ses performances sont renversantes grâce au processeur Apple A13 Bionic qui fait des merveilles. Il est épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les jeux vidéo les plus impressionnants sur le plan des graphismes vont vraiment rayonner. La navigation sur l'interface est tout aussi agréable.