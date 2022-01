Bon Apple : très bon prix sur les AirPods 2 à quelques jours des Soldes

Il y a beaucoup à dire sur l'efficacité des écouteurs d'Apple. Mais s'il ne faut retenir qu'un mot, ce sera : ergonomie. En effet, les AirPods 2 se démarquent à la fois par leur légèreté, leur simplicité d'utilisation et leur confort.

Avec seulement 4 grammes à chaque oreille, il devient effectivement difficile de ne pas oublier ces accessoires pendant l'écoute musicale. Cela ne signifie pas pour autant que les écouteurs s'envoleront au premier coup de vent. Au contraire, leur profil étudié tient bien en place.

Dans le même temps, la marque à la pomme a multiplié les initiatives afin de simplificier l'usage de ses écouteurs sans fil. Compatibles Siri, ils offrent une série de commandes vocales appréciables. La musique s'active automatiquement lorsqu'ils sont mis en place et s'interrompt de la même manière lorsqu'ils sont retirés.

En plus de Siri, les AirPods 2 sont également compatibles avec tous les autres appareils de la marque, y compris les Apple Watch et les Mac. La connexion est plus stable qu'avec la génération précédente, et en cas de besoin, les écouteurs passent rapidement d'un terminal à l'autre.

Avec leur étui de recharge, ces écouteurs offrent jusqu'à 24 heures d'autonomie, ce qui leur permet de répondre à tous les besoins quotidiens.