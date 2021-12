Nintendo Switch : voici une belle offre à ne pas manquer avant Noël !

La Nintendo Switch présente un gros avantage par rapport aux PlayStation et Xbox Series S|X : vous pouvez l'emmener partout et jouer en mode nomade grâce à son écran portatif. Les joy-cons qui servent de manette y sont fixés et c'est grâce à eux que vous pouvez jouer partout.

De plus, Nintendo est réputé pour avoir un catalogue de jeux assez familiaux, et tout le monde peut ainsi y trouver son plaisir. Des party-games en famille aux jeux les plus hardcore pour les gamers confirmés, en passant par les aventures accessibles à tous : il y a vraiment de tout.

Et bien sûr la console peut être branchée à la TV via le dock qui permet de diffuser l'image sur grand écran. Là vous pouvez détacher les joy-cons pour vous en servir comme manettes et jouer depuis le confort de votre canapé.

Le jeu fournit est Mario Kart 8 Deluxe, un incontournable de la console. Il s'agit de courses de véhicule (car il n'y a pas que des kartings) avec des personnages issus de l'univers de Mario, mais aussi Link de The Legend of Zelda. Plein de circuits à maîtriser, plusieurs modes de difficulté, plusieurs modes de jeu, des objets à s'envoyer en pleine face… Bref, de quoi passer des heures à s'amuser.

Enfin, l'abonnement offert de 3 mois permet plusieurs choses. Tout d'abord de jouer en ligne, notamment à Mario Kart 8 Deluxe pour affronter des joueurs du monde entier. Mais aussi à n'importe quel jeu qui en offre la possibilité. Mais l'abonnement permet aussi de jouer à des jeux rétro NES et Super Nintendo, ainsi que l'accès à Tetris 99, un battle royal version Tetris où 99 joueurs s'affrontent pour placer leurs tetrominos.