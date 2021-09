Le Mac mini d'Apple embarquant la puce M1 (512 Go) tombe à moins de 800€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, passons aux détails techniques du Mac mini.

Sortie au mois de novembre 2020 , l'unité centrale a le principal atout d'être équipée de la puce M1 d'Apple. Cette puce performante conçue par la firme de Cupertino permet d'avoir un sacré gain de performances par rapport au processeur central, au processeur graphique et à l'apprentissage automatique.

Hormis la puce M1, le Mac mini associé au bon plan Cdiscount dispose d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD. Pour la connectivité, on retrouve la présence de 2 ports Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2, de 2 ports USB 3.0, d'un port HDMI, d'un port LAN (Gigabit Ethernet) et d'une prise casque.

La partie sans-fil du Mac mini d'Apple est composée de la norme Wi‑Fi 6 802.11ax et de la version 5.0 de la technologie Bluetooth.