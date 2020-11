Idéale pour le télétravail, l'imprimante tout-en-un HP Envy 6010 encore moins chère

Nous sommes chez Cdiscount pour profiter de cette belle promotion. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne offre la livraison à domicile pour tous les clients et le paiement en quatre fois est également d'actualité. Vous devrez débourser 23,05€ au moment de l'achat puis 23,02€ par échéance. Enfin, la garantie est bien évidemment valable pendant deux ans.

Cette imprimante HP Envy 6010 a été pensée pour convenir à toute la famille. Elle est capable de numériser (vers e-mail ou PDF) un document et d'imprimer n'importe quel fichier avec un rendu de grande qualité. Les résolutions maximales sont de 1200 x 1200 ppp en mono et 4800 x 1200 ppp en couleur. Elle fonctionne grâce à une cartouche d'encre noire et une couleur (cyan, magenta, jaune). Le bac peut accueillir une centaine de feuilles vierges.