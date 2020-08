La trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition à moins de 250€

Pour vos déplacements quotidiens en ville quoi de plus pratique qu’une trottinette électrique ? Simple à utiliser, pratique à ranger et transporter et capable d’une bonne autonomie, la trottinette Go Ride 80 Pro Night Edition est proposé à petit prix chez Cdiscount en ce moment.

Cette version Night Edition accentue les qualités de la Go Ride 80 Pro en ajoutant un éclairage LED performant, idéal pour voir et être vu à la tombée de la nuit. La sécurité est un atout non négligeable lorsque vous choisissez une trottinette.

Elle est équipée d’un moteur électrique de 350 W et d’une batterie lithium de 6,6 Ah lui assurant une confortable autonomie de 25 km. Sa vitesse maximale pourra atteindre 25 km/h et elle peut supporter 120 kg de charge.