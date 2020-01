Soldes 2ème démarque : Robot pâtissier Kenwood Prospero à 161,50€ au lieu de 299,99€ chez Cdiscount

Le Kenwood Prospero en soldes chez Cdiscount

Un robot pâtissier multifonction

Pour ces soldes d'hiver 2020, on vous invite donc à vous rendre sur le site Cdiscount pour vous procurer en promotion le Kenwood Prospero. Habituellement vendu à 299,99 euros, la robot pâtissier voit son prix chuter à 161,50 euros ; soit 130 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 5% de réduction supplémentaire grâce au code 5ELECTRO. Le coupon est à saisir lors de l'étape du panier.À propos des frais de port, ils sont offerts si la livraison de la souris en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Destiné aux amateurs de pâtisserie, le KM245 Prospero de Kenwood est un véritable robot multifonction.D'une puissance de 900 Watts, le robot est doté d'un bol en inox de 4,3 litres et d'un kit pâtisserie (pétrin, fouet ballon, batteur) pour réaliser tous types de pains, de pâtes ou encore de gâteaux. Son bol d'une capacité de 1,4 litres et les 3 disques en acier inoxydable vous permettent de faire vos préparations plus facilement et plus rapidement.Un blender en plastique d'une capacité de 1,8 litre est également fourni, ce qui vous permet de réaliser des recettes de cocktails, de smoothies, de soupes et de potages. Grâce au presse-agrumes et à la centrifugeuse inclus, vous préparez des jus d'agrumes pour garder la forme ! Enfin, vous trouverez un hachoir à viande accompagné de ses accessoires.