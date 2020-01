Soldes Cdiscount : Prix exceptionnel sur le smartphone Xiaomi Mi 9 à 244€ au lieu de 499€ via 50€ ODR

255 euros de réduction sur le Xiaomi Mi 9

Un smartphone haut de gamme avec 6 Go de RAM

En cette période de soldes, il faudra se rendre sur le site Cdiscount pour acheter en promotion le Xiaomi Mi 9.Alors qu'il est vendu en temps normal à 499 euros, le smartphone voit son prix chuter à 269 euros ; soit 180 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 50 euros de réduction par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 31 mars 2020. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici Mais ce n'est pas tout ! Pendant une durée limitée, Cdiscount propose un rabais supplémentaire de 25 euros grâce au coupon MOINS25E. Pour ce faire, il suffit de saisir le code promotionnel lors de l'étape du panier. Le prix du produit descendra alors à 244 euros.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts si la livraison du smartphone en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Disponible en noir, le Mi 9 de Xiaomi embarque essentiellement un écran tactile AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage et une batterie d'une capacité de 3300 mAh avec charge rapide.Concernant la photo, le smartphone haut de gamme dispose d'une triple caméra 48 MP + 16 MP + 12MP. Enfin, côté connectivité, le Bluetooth 5.0, GPS, Glonass et l'USB-C sont notamment de la partie.Si vous voulez en savoir plus sur le smartphone, n'hésitez surtout pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi 9 qui a eu la note de 4/5 de la part de la rédaction Clubic.