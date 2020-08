L'excellent Bose QuietComfort 35 II à moins de 180€ juste après la fin des soldes

Cdiscount reste mobilisé après les soldes d'été 2020 pour proposer toujours plus de promotions à ses clients. Ainsi, la livraison gratuite à domicile est assurée et le paiement en quatre fois (46,10€ au moment de l'achat puis 46,07€ par échéance) est d'actualité. Les adhérents au service Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) recevront même leur commande plus rapidement. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Ce casque Bose QuietComfort 35 II est un modèle sans fil qui se connectera à tous vos appareils via le Bluetooth ou NFC. Une prise mini-jack 2,5 mm est également présente. Le véritable atout de cet exemplaire se trouve du côté de la réduction de bruit. Cette fonctionnalité vous isolera totalement des bruits extérieurs pour vous permettre d'apprécier pleinement vos morceaux favoris.

Quoi qu'il en soit, le son sera toujours équilibré et vous pourrez même passer des appels dans d'excellentes conditions grâce au système à double microphone avec réduction de bruit. Les voix seront extrêmement claires.