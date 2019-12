Le père Noël Cdiscount nous gâte : Une Xbox One S All Digital avec 3 jeux à 99,99€

La Xbox One S All Digital en promotion

Xbox One S All Digital + Game Pass, pour jouer sans se ruiner

Le Black Friday avait déjà fait l'objet de très bonnes affaires sur les consoles, Cdiscount fait encore plus fort quelques jours avant Nöel. Le site français a mis en vente ce samedi 21 décembre 2019 à 00h01 la Xbox One S All Digital avec des codes pour Minecraft et Sea of Thieves en dématérialisé au prix de seulement 99,99 euros. Un autre code permet également de débloquer des skins sur Fortnite, qui est téléchargeable gratuitement. Bien entendu, une manette est incluse dans le pack. Notez bien que ce modèle n'est pas équipé de lecteur Blu-Ray, il n'est possible d'acheter des jeux qu'en dématérialisé. Nous vous conseillons de faire très vite si vous êtes intéressé par ce bon plan. Cdiscount n'a prévu que 350 unités à ce prix et tout devrait partir très vite, possiblement en quelques minutes seulement. Bonne nouvelle, la plateforme garantit la livraison avant l'ouverture des cadeaux pour une expédition en France métropolitaine.Cette console a été pensée pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'une bonne expérience de jeu à très petit prix. Vous pouvez en effet souscrire à l'abonnement Game Pass pour profiter d'un large catalogue de plus d'une centaine de jeux sans avoir besoin de les payer à l'unité. eFootball PES 2020, Overcooked! 2, la série des Gears, Fable, Halo et Forza Horizon... vous n'allez pas vous ennuyer. Cerise sur le gâteau, vous pouvez acheter un abonnement Xbox Live Gold (jusqu'à trois ans) et le convertir pour seulement 1€ en Game Pass Ultimate , qui comprend le Game Pass Xbox, le Game Pass PC et le Xbox Live Gold, ce dernier permettant de jouer en multijoueur en ligne et de récupérer des jeux gratuits chaque mois (en ce moment Jurassic World Evolution est offert).Bref, en attendant la nouvelle génération fin 2020, la combinaison Xbox One S All Digital et Game Pass est le meilleur rapport qualité-prix du moment sur le marché des consoles. Et quand Cdiscount brade le hardware, le tout devient encore plus intéressant.