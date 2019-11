Black Friday avant l'heure chez Cdiscount : Trottinette électrique Go Ride 80pro à moins de 180€

Une bonne affaire qui roule

La trottinette parfaite

Nous sommes chez Cdiscount pour célébrer cet avant Black Friday. Vous pouvez bien évidemment régler votre commande en quatre fois, soit 46,09€ au moment de l'achat puis 46,06€ par mois. La livraison est gratuite et les abonnés au service Cdiscount à Volonté recevront leur produit à domicile sous un jour ouvré. Un essai gratuit est proposé puis vous devrez débourser 29€ pour la première année. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pour une durée de deux ans. Passons aux spécificités de ce modèle.La trottinette électrique Go Ride 80pro possède un moteur 350 W et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Vous ne perdrez donc pas de temps en vous rendant à votre travail via ce moyen de locomotion. En ce qui concerne l'autonomie, la batterie pourra tenir sur 25 kilomètres avant de totalement s'épuiser. Cette trottinette est également équipée d'un écran LED sur lequel toutes les informations viendront s'afficher. Ce n'est pas tout puisque cet exemplaire a tous les équipements nécessaires pour les balades nocturnes.Ainsi, elle possède un total de six LEDs, soit un éclairage frontal, quatre feux latéraux et un feu arrière (stops). La trottinette dispose aussi d'un mode parking, de poignées rétractables, d'un guidon réglable, d'un garde boue, d'un grip anti-dérapant et d'un avertisseur sonore. Ses pneus 8 pouces sont réputés increvables et peuvent supporter un poids maximal de 100 kg. Bref, vous aurez vraiment tout le nécessaire pour partir en expédition urbaine.Cette trottinette électrique Go Ride 80pro parvient à allier performances, sécurité et ergonomie puisqu'elle est totalement pliable. Bien entendu, l'utilisation d'un tel appareil demande des précautions et une certaine prudence sur la route.