Notre sélection de disque dur externe jusqu'à 4To à moins de 100€

1 ou 2 To d'espace de stockage et la fiabilité de Toshiba

Stockez une immense quantité de données

Nous commençons cette sélection avec deux produits de la même marque qui proposent une capacité de stockage différente. Le premier bénéficie d'une remise impressionnante puisqu'il voit son prix passer à 39,99€ au lieu de 119,99€. Voici donc le Toshiba Canvio basics 2.5 1 To vendu 80€ de moins que d'ordinaire sur Cdiscount . Ce disque petit disque dur de 230 g affiche les dimensions suivantes : 119 x 79 x 20,5 mm. Il se connecte en USB 3.0 à une vitesse de 500 Mo/s. Le canvio de Toshiba fonctionne sous Microsoft Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.Le second produit de la très bonne marque Toshiba est le Canvio 2 USB 3.0 2 To qui est actuellement vendu à 69,99€ au lieu de 89,99€ sur le site de la Fnac . Ce disque dur externe d'un format de 2.5 pouces se connecte là aussi en USB 3.0 et peut atteindre un taux de transfert maximal de 5000 Mbit/s. Il est compatible sous Mac comme sous PC avec Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 mais aussi Windows 10. De couleur noir, le disque Canvio de 2 To arbore un design tout en sobriété.Les deux disques que l'on vous propose à présent commencent à sérieusement peser en termes d'espace de stockage. Continuons donc crescendo avec le Western Digital USB3 3 To qui est accessible dès maintenant à 94,90€ au lieu de 110,99€ sur Amazon . Le Western Digital de 3 To est compatible en USB 3.0 mais aussi en USB 2.0. Sa vitesse de transfert des données peut atteindre les 2,5 Gb/s. Avec un taille de 111 x 82 x 21 mm, il est aussi discret que les modèles précédents. L'accessoire est formaté pour une utilisation sous Windows mais peut s'adapter à d'autres systèmes après un reformatage.Le dernier disque dur de notre sélection à moins de 100€ atteint donc les 4 To d'espace de stockage, ce qui vous laisse de la place pour des tonnes et des tonnes de vidéos, photos, logiciels et fichiers en tout genre. Le Seagate 4 TB USB 3.0 est vendu à 99,94€ sur le site du e-commerçant américain Amazon. Il se connecte en USB 3.0 et s'adapte parfaitement à la Xbox One et à la PS4. Il bénéfice d'une installation facile et d'un mode d'enregistrement simplifié. L'accessoire de Seagate est sous garantie pendant 2 ans.1, 2, 3 ou 4 To, quel que soit vos besoins en matière de stockage, vous trouverez le matériel adapté et à petit prix dans cette sélection de disques externes à moins de 100€. Pour tous vos achats, n'oubliez pas de jeter un œil aux différents modes et délais de livraison avant de valider votre panier.