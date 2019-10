🔥 Petits budgets : notre sélection de smartphones à moins de 150€

Un smartphone agréable sans se ruiner

Notre sélection de smartphones à moins 150 €

Au rayon des smartphones, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, mais aujourd'hui, pour avoir un appareil de qualité, il n'est plus nécessaire de fracasser sa tirelire. Preuve en est avec cette sélection qui vous présente des appareils modernes et endurants qui font parfaitement le job et dont le prix ne dépasse les 150€. Que vous passiez commande sur la Fnac, sur Cdiscount ou sur Rakuten, n'oubliez pas de vous renseigner sur les éventuels frais de port et sur le délai de livraison avant de valider votre commande.On entame cette sélec' avec une petite surprise, puisque le smartphone que nous allons vous présenter tout de suite est accompagné de deux accessoires bien pratiques. Voici le pack Huawei P Smart DS 32 Go Bleu + Enceinte CM51 + Etui de protection qui est vendu à seulement 138,92€ sur Cdiscount . Le Huawei P Smart DS 32 Go Bleu est un smartphone doté d'un joli écran FullView 18:9 de 5,65 pouces. Il embarque le processeur HiSilicon Kirin 659 Octo-Core ainsi que 3 Go de RAM et donc 32 Go d'espace de stockage interne. Il possède un lecteur d'empreinte digitale 4.0. Sa double caméra de 13 + 2 mégapixels et son capteur avant de 8 mégapixels vous permettront de prendre des photos très correctes pour un appareil d'entrée de gamme.Grâce à l'enceinte et à la protection comprises dans le pack vous n'aurez pas besoin d'effectuer de dépenses supplémentaires pour accessoiriser votre nouveau smartphone.Nous quittons Cdiscount pour la Fnac où nous attend sagement le Xiaomi A2 Lite 64Go vendu en ce moment au joli prix de 149,90€. Le smartphone de la marque chinoise entre donc de justesse dans notre sélection à moins de 150€, et il faut dire qu'il aurait été dommage de s'en priver. En effet, le Xiaomi A2 Lite 64Go est un appareil performant et agréable à utiliser. Il arbore un écran de 5,84 pouces qui affiche une résolution de 2280 x 1080 pixels. Son processeur est le très efficace Snapdragon 625. Grâce à sa batterie qui atteint une capacité de 4000 mAh, vous ne verrez pas votre smartphone s'endormir au bout d'une seule journée.Son appareil photo arrière possède une double caméra de 12 mégapixels et de 5 mégapixels. En plus de prendre des selfies, la caméra frontale vous permettra de déverrouiller votre téléphone grâce à la reconnaissance faciale.Restons encore un moment chez la Fnac pour y découvrir le Samsung Galaxy A10 32Go qui est en ce moment à 114,99€ au lieu de 230€. Avec un prix en dessous des 115€ pour la robustesse et l'élégance d'un Samsung, le nombre d'exemplaires en stock devrait diminuer à vue d'œil. Le Galaxy A10 affiche une taille d'écran de 6,2 pouces pour une résolution de 1520 x 720 pixels. Sous le capot, on y découvre le processeur Exynos 7884B OctoCore à 1,6 GHz accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne. Sa batterie de 3400 mAh lui permet quant à elle de proposer une très bonne autonomie.Nous prenons à présent le chemin de l'enseigne française Rakuten qui propose une réduction de plus de 30 % sur le Sony Xperia L3 DS 32Go qui est ainsi exceptionnellement accessible à 136,99€ au lieu de 199€. En plus de cette belle réduction, en achetant votre smartphone sur Rakuten vous bénéficierez de 7€ offerts par le site que vous pourrez dépenser dès votre prochaine commande. L'écran du Sony Xperia L3 fait 5.7 pouces et dispose d'une définition de 1440 x 720 pixels. Sa luminosité maximale de 490 cd/m² permet une utilisation très agréable, même en plein soleil. Son appareil photo principal atteint les 13 mégapixels. Le smartphone possède une bonne autonomie de 3 330 mAh.Les fans de la marque Sony apprécieront ce smartphone robuste et fiable à petit prix.De Huawei à Sony en passant par Samsung et Xiaomi, les petits budgets et autres amateurs de bons plans devraient facilement trouver leur bonheur dans cette sélection de smartphones à moins de 150€.