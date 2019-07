🔥 Soldes Cdiscount : Aspirateur robot iRobot Roomba 691 à 249€ au lieu de 549€

Dites au revoir à la corvée d'aspirer !

iRobot Roomba 691 en promo

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesPour vous, passer l'aspirateur est devenu une corvée voire une perte de temps. Si c'est le cas, mettez votre aspirateur classique au placard et procurez-vous cet aspirateur robot à un bon prix.Affiché en temps normal à 549€, lede chezest à. Pour ce tarif-là, l'aspirateur-robot dispose notamment d'un bac d'une contenance de 0,6 litre d'une batterie qui lui permet de fonctionner pendant 2 heures.Comme pour n'importe quel aspirateur robot, leretourne seul à sa base de recharge quand il est quasiment déchargé. Disposant d'une garantie de 2 ans, l'aspirateur robot de chez iRobot mesure 33.5 x 33.5 x 9.3 cm pour un poids de 3,56 kilos.Programmable via une application smartphone (compatible pour appareils Android et iOS), l'aspirateur robot vous permet de :- connecter votre Roomba 691 à votre réseau Wifi- lancer le nettoyage à distance- planifier le nettoyage jusqu'à 7 fois par semaine- suivre l'evolution du nettoyage à distance- accéder à une assistance intégrée à l'application