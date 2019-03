🔥 Soldes Cdiscount : 10 bons plans à prix cassés de la dernière démarque

Dernière chance : découvrez 10 offres à ne pas manquer avant la fin des soldes d'hiver

APPLE iPhone SE Or 128 Go à 299€ au lieu de 479€

HP PC Portable Gamer Pavilion + NVIDIA GeForce GTX 1050 à 699,99€ au lieu de 849€

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab 9,7" 32 Go à 259,99€ au lieu de 499,99€ (via ODR de 30€)

iPad Retina 32Go (2018) + Smart Cover à 329€

TV LED LG 55UK6200 UHD 4K 55" à 499,99€ au lieu de 799€

Samsung Galaxy S7 à 299€ au lieu de 449,99€

PC Portable HP Stream 14" + Office 365 offert pendant 1 an à 229,99€ au lieu de 299,99€

Trottinette Crossway à assistance électrique à 104,90€ lieu de 199€

Casque Bluetooth à réduction de bruit Sony à 79,99€ au lieu de 99,99€

Forfait mobile 30 Go à 2,99€ par mois pendant 6 mois

C'est pourquoi la Team Clubic Bons Plans continue envers et contre tout de vous communiquer les meilleures offres disponibles au jour le jour. Les membres de la team continuent en effet à arpenter inlassablement les linéaires virtuels des grandes enseignes de la vente en ligne afin d'en tirer la substantifique moelle. Pour aller un peu plus loin, nous avons aussi décidé de réaliser régulièrement des sélections thématiques regroupant des offres qui nous ont tapées dans l'œil.En l'occurrence, nous avons décidé de nous focaliser sur les meilleures offres disponibles chez Cdiscount en ces derniers jours de soldes. Une sélection de dix produits dont vous nous direz des nouvelles.Chaque année durant les soldes et autres périodes du même acabit (comme le Black Friday par exemple), les différents sites marchands rivalisent de promotions pour nous faire venir chez eux. Entre les produits soldés, les ventes flashs, les coupons et autres joyeusetés, il est parfois difficile de s'y retrouver pour connaître les offres les plus intéressantes. Et c'est là que nous intervenons, pour vous communiquer ce qui se fait de mieux à l'instant T.Parmi ces acteurs, l'on retrouve Cdiscount et sa pléthore de produits à des prix fichtrement intéressants. En ces derniers jours des soldes, nous sommes allés faire un petit tour chez eux et en sommes revenus avec une dizaine d'offres particulièrement intéressantes, qu'il aurait été dommage de manquer. Place aux promotions !Une nouvelle fois, Cdiscount est là pour nous offrir des bons plans qui valent le coup. Les amateurs de produits Apple seront par exemple ravis d'apprendre que l'iPhone SE Or en version 128 Go est par exemple disponible à 299 euros au lieu de 479 euros, tandis que l'iPad Retina 2018 en version 32 Go et sa Smart Cover pourront être acheté pour 329 euros.Il sera aussi possible de s'équiper avec un PC Gamer grâce HP PC Portable Gamer Pavilion + NVIDIA GeForce GTX 1050 à 699,99€ au lieu de 849€n un smartphone haut de gamme avec le Samsung Galaxy S7 qui tombe à 299 euros au lieu de 449,99 habituellement, ou une tablette avec la Galaxy Tab 9,7 pouces 32 Go disponible pour 259,99 euros à la place de 499,99 euros. On notera aussi une promotion très sympathique sur le téléviseur LED LG 55UK6200, un écran 4K UHD que vous pourrez acquérir pour 499,99 euros au lieu de 799 euros normalement.