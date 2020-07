Soldes Cdiscount : 50€ de réduction sur la trottinette éléctrique E-ROAD 350 !

Pour afficher toutes les informations sur la vitesse et l'autonomie, un écran LCD est de la partie. Le frein est magnétique à l'avant et par friction à l'arrière. Des suspensions sont également présentes à l'avant via des ressorts. Le poids maximal pouvant être supporté est de 100 kg. Pour finir, précisons que la trottinette ne pèse que 10 kg et peut même se plier pour être facilement transportée puis rangée.