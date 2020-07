Soldes Cdiscount : la trottinette électrique Xiaomi M365 à moins de 300€

Cdiscount est aux commandes de cette énième réduction qui vient nous frapper au cœur des soldes estivales. Parmi les modalités essentielles, il est important de rappeler que la livraison standard à domicile est gratuite et que le paiement en quatre fois peut être sélectionné par vos soins. De plus, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur commande plus rapidement via la livraison express. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

La trottinette Xiaomi M365 dispose d'un moteur d'une puissance de 250 watts lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Au niveau de son autonomie, il faut savoir que la batterie est capable de tenir sur 30 kilomètres et qu'une charge totale dure environ 5 heures. De son côté, le poids maximal pouvant être supporté est de 100 kg.