Samsung Galaxy Tab A : une excellent tablette à prix cassé ce soir

De plus en plus, la tablette tend à remplacer dans les foyers l'ordinateur familial qui trône dans le bureau. Plus simple, plus nomade et définitivement plus pratique, la tablette tactile fait de plus en plus d'adeptes. Il suffit de regarder la Samsung Galaxy Tab A pour comprendre pourquoi il s'agit d'un véritable best-seller.

Avec son large écran tactile de 10,1 pouces pour seulement 460 grammes sur la balance et une épaisseur de 5,5mm, cette tablette est un modèle d'ergonomie. Si capacité de stockage d'origine de 32 Go ne permet pas de stocker énormément de données, la marque coréenne a tout prévu et vous permet d'étendre cette capacité de stockage jusqu'à 512 Go avec une simple carte micro SD.



Côté performances, la Galaxy Tab A embarque le processeur Exynos 7904. Une puce loin de proposer des performances exceptionnelles mais qui permet de réaliser toutes les tâches du quotidien et la navigation sur le Web sans aucune latence ni même ralentissement. Autre bon point, sa batterie de 6150 mAh vous assure entre 3 et 4 jours d'autonomie, en fonction des applications utilisées.