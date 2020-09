L'excellente tablette Samsung Galaxy Tab A 8" encore mois chère pour les French Days

Passons désormais aux principales caractéristiques de la Galaxy Tab A.

La tablette de Samsung est équipée d'un écran tactile avec une résolution de 1200 x 800px, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (avec possibilité d'étendre la capacité jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie), du système d'exploitation mobile Android.

La partie audio de l'appareil se compose d'un microphone et de haut-parleurs stéréo.