L'assistant vocal Xiaomi Mi Smart Speaker moins cher chez Boulanger

Cet assistant vocal a la particularité de posséder un design qui ressemble beaucoup à celui de l'enceinte connectée Sonos One.

Du côté de ses caractéristiques, le Mi Smart Speaker de Xiaomi tourne avec les appareils équipés des systèmes Android (4.4 et versions supérieures) ou iOS (9.0 et versions ultérieures), avec un appairage rendu possible grâce à la technologie sans fil Bluetooth 4.2.

On retrouvera aussi un haut-parleur de 12 W et deux microphones qui permettent d'interagir avec le Google Assistant.