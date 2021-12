A quelques jours de Noël, les écouteurs Jabra Elite 75T tombent à moins de 90€

La réduction de bruit active des Jabra Elite 75T est l'une des meilleures qui se fait sur le marché, notamment sur les écouteurs sans fil. Celle-ci s'active très simplement en passant par l'app compagnon qui est très ergonomique. Elle permet en plus de régler de nombreux paramètres, comme l'égaliseur mais aussi les actions liées aux commandes tactiles des écouteurs.

On l'a dit, les Jabra Elite 75T sont très confortables. Et en plus de ça ils sont certifiés IP55. Ce qui signifie qu'ils résistent à la fois à la poussière mais aussi à l'humidité. Vous pouvez donc parfaitement les porter pour faire du sport sans craindre qu'ils ne s'abîment à cause de la sueur ou qu'ils ne tombent de vos oreilles.

Et si vous avez l'habitude d'utiliser un assistant vocal, sachez que les Jabra Elite 75T sont compatibles avec les trois principaux, à savoir Alexa, Google et Siri. Ainsi vous allez pouvoir les utiliser avec tous vos appareils afin de contrôler à la voix tout votre contenu multimédia.

Enfin, l'autonomie des écouteurs est de 7h30 avec une seule charge, et le boîtier apporte 20h30 de charge en plus, soit un total de 28h. Et comptez environ 2h30 pour recharger ce dernier entièrement.