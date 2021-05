Mi Smart Speaker : l'assistant vocal Xiaomi passe sous les 40€

Avec l'assistant vocal de Xiaomi, vous avez la possibilité de contrôler l'ensemble des appareils intelligents issus de l'écosystème de la marque chinoise : TV, purificateur ou bien caméra.

Concernant ses caractéristiques, le Mi Smart Speaker de Xiaomi fonctionne avec les appareils dotés des systèmes Android (4.4 et modèles supérieurs) ou iOS (9.0 et versions ultérieures). Il embarque un haut-parleur de 12 W et deux microphones qui permettent d'interagir avec le Google Assistant.

L'assistant vocal peut être appairé avec un smartphone ou une tablette grâce au Bluetooth 4.2.