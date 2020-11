Le réveil connecté avec assistant vocal Lenovo Smart Clock passe à -50% chez Boulanger

C'est Boulanger qui s'occupe de l'hébergement de ce bon plan. L'enseigne livre à domicile contre 4,99€ supplémentaires ou vous pouvez retirer la commande en magasin via le "Click and collect". L'expédition sera effectuée sous 24 heures et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si le produit ne répond pas à vos attentes. Bien entendu, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Lenovo Smart Clock Galet est un réveil connecté doté d'un écran couleur avec une diagonale de 4 pouces (800 x 480 pixels). Si vous avez bien évidemment la possibilité de consulter l'heure et de paramétrer des alarmes, ce modèle est aussi capable de diffuser de la musique, d'informer sur la météo du jour et les actualités. Il est également possible d'accéder à votre planning pour la journée.

Il est aussi capable de recharger votre téléphone par le biais du port USB situé dans son dos. Par ailleurs, un smartphone ou tout autre objet connecté peut être relié au réveil en passant par le Bluetooth.