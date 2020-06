La caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 1080p à moins de 30€

Pour cette réduction des plus attrayantes, nous allons faire un tour chez Darty. L'enseigne française permet d'accéder à la livraison à domicile comme au retrait en magasin gratuitement. Pour recevoir la commande plus rapidement, n'hésitez pas à souscrire à Darty+ (30 jours offerts puis 49€/an). Vous aurez 15 jours pour changer d'avis et la garantie restera valable pendant deux ans.

Cette caméra Xiaomi Mi Home est capable d'enregistrer des clips en 1080p et de couvrir toute une pièce grâce à sa rotation à 360° à l'horizontale et 115° à la verticale. Une vision nocturne infrarouge est également de la partie pour capturer des vidéos de nuit. Dès que quelque chose se passera dans le champ de la caméra, vous recevrez automatiquement une notification sur votre smartphone.