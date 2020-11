Chute de prix sur le Samsung Galaxy Note 10 256 Go 🔥

En ce moment, Électro Dépôt est en forme puisque cette promotion nous vient tout droit de leur site. Le produit est en stock dans certains magasins et il peut aussi être livré gratuitement à domicile (vérifiez si votre adresse est éligible). Le client peut également opter pour le paiement en cinq fois sans apport (soit 99,80€ par échéance). Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy Note 10 est pourvu d'un écran OLED incroyable avec une diagonale de 6,3 pouces et une définition atteignant 2280 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Exynos 9825 ainsi que 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go.

Ainsi, cette configuration fait de ce smartphone un modèle puissant. Il est capable de lancer n'importe quel jeu vidéo et application sans le moindre ralentissement. Le stylet S Pen fourni permet d'améliorer l'expérience de navigation sur l'interface.