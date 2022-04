Le processeur AMD Ryzen 9 5950X profite d'une belle promotion !

Sa polyvalence est ainsi idéale, puisque ce CPU est équipé de 16 coeurs et 32 threads, et dispose d'une belle mémoire cache de 8 Mo (L2) et 64 Mo (L3). De quoi éliminer tout risque de latence et obtenir un temps de réponse frôlant la perfection. De plus, le processeur AMD Ryzen 9 5950X mouline en temps normal à 3,4 GHz, et peut être boosté jusqu'à 4,9 GHz en mode Turbo. C'est déjà énorme, mais celles et ceux qui voudraient encore repousser ses limites peuvent l'overclocker ! Vous bénéficiez également de la Precision Boost 2, de la Precision Boost Over et du PCle 4.0. Enfin, la mise à jour est aisé grâce à l'accès au AMD Store Mi, de même qu'au Ryzen Master. Pas étonnant qu'avec toutes ces qualités, le processeur AMD Ryzen 9 5950X obtienne un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .