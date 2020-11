Exclu web : la tablette Huawei MediaPad M5 Lite est en promo chez Electro-dépôt

Cette réduction affichée chez Electro Dépôt est une exclusivité internet. La livraison à domicile peut être effectuée gratuitement selon votre ville de résidence. Des stocks sont également disponibles dans certains magasins. Le paiement en trois fois (66,07€ + 63,33€ par échéance) est proposé à tous les acheteurs. Votre ancien appareil pourra même être repris et la garantie est valable pendant deux ans.

Place aux spécificités techniques de la Huawei MediaPad M5 Lite. Cette tablette tactile arbore un large écran de 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Il affichera tous vos contenus de la plus belle des manières. À l'intérieur de l'appareil, nous retrouvons un processeur Kirin 659 avec 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD).

Les performances générales sont à la hauteur de ce que nous sommes en droit d'attendre d'une tablette à ce prix. Les applications s'ouvriront facilement et aucun ralentissement ne viendra gâcher la navigation sur l'interface. Vous pourrez également lancer quelques jeux vidéo pour vous divertir.