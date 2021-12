Washing Machine X9 : le logiciel de nettoyage Mac d'Intego est dispo à petit prix

Opter pour les services d'Intego, c'est bénéficier des dix-sept années d'expérience de la firme dans la protection et l'optimisation des Mac. Car Intego en connait un rayon sur les ordinateurs d'Apple, et compte bien vous en faire profiter avec sa solution Washing Machine X9. Vous avez toujours la flemme de ranger vos dossiers et optimiser leur référencement, de même que de vos applications ? Grâce au Dock, Intego se charge d'analyser les applications les plus employées et de ranger les fichiers de manière logique pour vous faciliter la vie.

Plus encore, Washing Machine X9 est pensé pour vous aider à supprimer, sans difficulté, tous les fichiers se trouvant en doublon sur votre appareil. Car les performances en sont ainsi décuplées, avec en moyenne 3 Go d'espace en plus, 3x plus de réactivité pour les app' et 30% de rapidité supplémentaire pour votre Mac. Que du positif en somme, et les fichiers indésirables ne font pas exception. Washing Machine X9 est adapté pour les repérer et les éliminer. En bref, non seulement vous verrez rapidement les progrès réalisés grâce à Intego, mais en plus, vous en profitez à bon prix ! Une offre à ne pas laisser passer !